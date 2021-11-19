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Ученые назвали новый способ избавления от мигрени

Американские ученые рассказали о новом способе избавления от мигрени
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Ученые в США вылечили мужчину от мигрени при помощи растительной диеты. Случай описан в статье от 18 ноября в журнале BMJ Case Reports.

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Отмечается, что 60-летний пациент в течение 12,5 года мучился от головных болей и ему ничего не помогало. Каждый месяц у него было по четыре-шесть сильных приступов. Интенсивная боль начиналась внезапно в височной и лобной областях левой стороны головы. Он чувствовал стеснение в плечах и задней части шеи за 15–30 минут до приступа.

Длилась пульсирующая боль около 72 часов, дискомфорт сопровождался повышенной чувствительностью к звукам, свету, а также рвотой и тошнотой. Головные боли продолжались у него суммарно по 12–18 дней в месяц, а за полгода до обращения к специалистам количество приступов увеличилось до 18–24 дня.

При этом пациент принимал прописанные лекарства и отказался от употребления потенциально провоцирующих мигрень продуктов, таких как шоколад, сыр, орехи, кофеин и сухофрукты, занимался йогой и медитацией. Однако меры не помогали справиться с недугом, отмечает телеканал «Звезда».

Врачи, в свою очередь, предложили ему придерживаться в питании диеты LIFE, включая в рацион темно-зеленые листовые овощи и смузи из них. Между тем ограничивалось потребление цельнозерновых и молочных продуктов, крахмалистых овощей, масел, красного мяса.

Мужчина перестал принимать все лекарства от мигрени, когда частота приступов снизилась, и даже стал позволять себе такие продукты, как яйца, лосось или холодный чай, которые раньше вызывали у него приступы головной боли.

Уже спустя три месяца после изменения питания его мигрень прекратилась и не возвращается вот уже восемь лет. Эффект объясняется содержанием в зеленых листовых овощах, таких как шпинат, капуста и кресс-салат, большого количества каротиноидов, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

По словам специалистов, нередко мигрени связывают с системным воспалением и окислительным стрессом.

Исследователи отмечают, что они наблюдали снижение частоты мигреней еще у нескольких пациентов, которые в течение трех месяцев придерживались указанной диеты.

В конце сентября заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана депздрава Москвы Татьяна Вон перечислила вызывающие мигрень продукты. По ее словам, к ним относятся шоколад, кофе и цитрусовые. Врач отметила, что при мигренях необходимо обратиться за консультацией к неврологу.

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