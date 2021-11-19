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Песков: Путин и Лукашенко по итогам переговоров не нашли выхода из миграционного кризиса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о состоявшихся в пятницу, 19 ноября, переговорах президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которых лидеры государств обсуждали кризис на белорусско-польской границе.

По словам Пескова, по окончании этих переговоров главы государств не нашли выхода из миграционного кризиса. При этом он отметил, что они выразили обеспокоенность по поводу данной ситуации.

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«Сегодня оба президента выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении беженцев, мигрантов», — сказал представитель Кремля.

Также он подчеркнул, что для разрешения этого кризиса одного общения Лукашенко и Путина мало. Необходимо еще и продолжать прямые контакты между президентом Белоруссии и представителями стран Евросоюза.

Предыдущий разговор Путина и Лукашенко состоялся 16 ноября. Тогда стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.

18 ноября премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия польской стороны.

17 ноября польский премьер заявил, что Польша стоит на страже границ всего Евросоюза, и от ее стойкости зависит судьба ЕС перед угрозой миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Кризис на границе Белоруссии с ЕС резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне. Позднее белорусская сторона разместила их в логистическом центре.

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