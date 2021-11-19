Песков: Путин и Лукашенко по итогам переговоров не нашли выхода из миграционного кризиса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о состоявшихся в пятницу, 19 ноября, переговорах президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которых лидеры государств обсуждали кризис на белорусско-польской границе.

По словам Пескова, по окончании этих переговоров главы государств не нашли выхода из миграционного кризиса. При этом он отметил, что они выразили обеспокоенность по поводу данной ситуации.

«Сегодня оба президента выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении беженцев, мигрантов», — сказал представитель Кремля.

Также он подчеркнул, что для разрешения этого кризиса одного общения Лукашенко и Путина мало. Необходимо еще и продолжать прямые контакты между президентом Белоруссии и представителями стран Евросоюза.

Предыдущий разговор Путина и Лукашенко состоялся 16 ноября. Тогда стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.

18 ноября премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия польской стороны.

17 ноября польский премьер заявил, что Польша стоит на страже границ всего Евросоюза, и от ее стойкости зависит судьба ЕС перед угрозой миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Кризис на границе Белоруссии с ЕС резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне. Позднее белорусская сторона разместила их в логистическом центре.