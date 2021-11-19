Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Удмуртии за два дня
Синоптики прогнозируют сильный снегопад на территории Удмуртии Все городские службы Ижевска переведены в режим повышенной готовности.
Согласно прогнозам, снегопады ожидаются на всей территории Центральной России. В Удмуртии за выходные может выпасть четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщает Udm-info.ru.
По словам мэра Ижевска Олега Бекмеметьева, в первую очередь дорожники будут расчищать улицы, по которым ходит общественный транспорт. Далее внимание уделят подходам и подъездам к социальным учреждениям, тротуарам и остановкам. Глава города предупредил, что при большом количестве осадков подрядчики не сразу смогут направиться в отдаленные микрорайоны и частный сектор.
В бригады ручного труда на ближайшие дни включены 70 человек.
Ранее Минтранс Московской области призвал водителей отказаться от использования личного транспорта из-за снегопада. Это позволит не ухудшать дорожную ситуацию и избежать заторов и ДТП.