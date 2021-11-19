Следствие попросило арестовать министра культуры Крыма по делу о взятке

Следствие просит арестовать министра культуры Крыма Арину Новосельскую по делу о взятке в 25 млн рублей при реконструкции театра кукол. Об этом сообщила в пятницу, 19 ноября, пресс-секретарь Басманного суда Москвы Кристина Булыгина.

«В суд поступило ходатайство следствие об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Новосельской», — сказала она.

Накануне министру было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 25 млн рублей. В рамках расследования обыски прошли в квартире и на месте работы главы ведомства. Новосельская задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В тот же день стало известно, что министра допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе.

Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре города, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году заявляла, что на строительство нового здания театра будет выделено более 1 млрд рублей. Тем не менее оно так и не было введено в эксплуатацию. СМИ сообщали, что в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.

45-летняя Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года.