Волонтеры спасли двух провалившихся под лед собак в Рязанской области

Волонтеры студенческого отряда Salus спасли двух собак, которые провалились под лед на озере у села Затишье в Рязанской области. Местные жители обещали найти владельцев псов.

По словам добровольцев, изначально сообщалось лишь об одной провалившейся собаке. Судя по всему, животные пытались перейти озеро по тонкому льду. Спасательная операция продлилась около часа, так как к воде было сложно подобраться из-за разросшихся кустов. Об этом пишет 62INFO.ru.

Волонтерам удалось вытащить собак на берег. Добровольцы передали животных местным жителям, которые обещали отогреть собак и вернуть владельцам.

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов спасли мужчину, который провалился под лед на реке Лене. Участковый полиции подобрался к потерпевшему по льду и бросил ему трос, а сотрудники ДПС потянули стропы. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.