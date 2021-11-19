Сегодня лесную отрасль будоражит, запрет на экспорт круглого леса диктует новые приоритеты: лесопереработка, вот чем должен заниматься лесопромышленный комплекс. Время для тех, кто делал ставку на кругляк, стремительно проходит.

«РФП-групп» завершает свой приоритетный инвестиционный проект в Хабаровском крае, включенный в перечень ПИП в области освоения лесов приказом Минпромторга в сентябре 2009 года. Название звучит весомо: «Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона, с общим объемом 300 тыс. кбм в год, лесопильного, объемом 230 тыс. кбм в год пиломатериалов, плит МДФ — 300 тыс. кбм в год в г. Амурске и технологической щепы — 750 тыс. т в год в пос. Ванино Хабаровского края». Под это был выделен на льготных условиях лесной фонд в объеме 2,4 млн кубометров в год с ежегодным отпуском 2,133 тыс. кубометров. Фактически же эти показатели не достигнуты более чем за 10 лет. Несмотря на это, РФП пытается в срочном порядке завершить инвестиционный проект. По нашему мнению, цель одна — сохранение выделенного лесного фонда в полном объеме.

Проект удержался лишь потому, что в него вносились изменения. Но возникает резонный вопрос: как они были возможны, если показатели значительно снижены и не выполнены.

Правительством Хабаровского края были изданы три распоряжения, вносящие изменения в проект. Первое вышло в октябре 2013 года и переносило сроки по производству шпона с 2012 года на 2014–2015 годы, пиломатериалов — с 2012 года на 2016-й. А производство плит МДФ и технологической щепы вообще исключили из проекта. Это притом что график реализации проекта предусматривал строительство мощностей начиная со II квартала 2010 года, а завершение предусматривалось во II квартале 2012 года. Никакие работы по этим пунктам не производились. В проект добавили реконструкцию мощностей по производству 50 тыс. кубометров ДСП (ЛДСП) с выходом на проектную мощность в 2016 году.

По нашему мнению, это было сделано с грубейшим нарушением «Порядка внесения изменений в приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов», утвержденного приказом Минпромторга России от 16 декабря 2011 года № 1755. Основаниями для отказа в согласовании и утверждении заявки являются ухудшение первоначальных технико-экономических показателей инвестиционного проекта. Исключение таких показателей, как производство плит МДФ и технологической щепы, является явным ухудшением проекта.

Вместе с тем при значительном уменьшении объемов выпускаемой продукции не был скорректирован размер выделяемого лесного фонда и «РФП-групп» продолжала получать 50% льготу на весь объем расчетной лесосеки. Соблюден ли сырьевой баланс в данном случае? Очевидно, что для производства только 300 тыс. кубометров шпона и 230 тыс. кубометров пиломатериалов расчетная лесосека в объеме 2,133 тыс. кубометров в год явна завышена.

По мнению экспертов, у правительства Хабаровского края не было оснований для внесения изменений в ПИП, а у Минпромторга России — для внесения этих изменений в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Несмотря на то что ОАО «Дальлеспром» (инициатор проекта) и в 2015 году не обеспечило выход на проектную мощность производство шпона, правительство края в марте 2016 года своим распоряжением утверждает очередную заявку на внесение изменений: выход на проектную мощность 300 тыс. кубометров шпона перенесен на 2016 годы, а 230 тыс. кубометров пиломатериала — на 2018 год.

Теперь из проекта исключается реконструкция мощностей по производству 50 тыс. кубометров ДСП (ЛДСП), заменив ее «созданием производственных мощностей по выпуску 100 тыс. т топливных гранул. Выход на проектную мощность — I–IV кв. 2018 года». Изменениями также исключен лесной участок с ежегодным отпуском 209 тыс. кубометров расчетной лесосеки в год. Из какого расчета исключены эти 209 тыс. кубометров, на них 6,5 года велись заготовка и экспорт круглого леса, а лесные платежи уплачивались со льготой 50%.

И еще вопрос: почему, несмотря на установленный порядок, не был расторгнут договор аренды лесных участков и проект не был исключен из Перечня ПИП? А ведь основания были, так как присутствует «нарушение арендатором графика реализации инвестиционного проекта более чем на 1 год». Реконструкцию мощностей по производству 50 тыс. кубометров плит ДСП(ЛДСП) ООО «Амурский ДОК» (преемник «Дальлеспрома») должен был начать в 2013 году и завершить во II квартале 2015 года, ввести производственные мощности в 2015 году, а в 2016 году завершить выход на проектную мощность. Никакие работы по реконструкции мощностей не проводились ни в 2013, ни в 2014 году.

Как нам представляется, в 2016 году изменения в проект были внесены с нарушениями. Но самое интересное происходит в октябре 2017 года: переносятся сроки выхода на проектную мощность шпона на 2020 год, пиломатериала и топливных гранул (пеллет) на 2022 год. При этом из проекта исключили лесные участки с расчетной лесосекой 624 тыс. кубометров в год. Заготовка на них велась 8 лет с 50% льготой по арендным платежам. Добавление же лесных участков с расчетной лесосекой 1,111 млн. кубометров в год вообще не поддается объяснению. На этот объем на очередные 10 лет также получена 50-процентная льгота по арендным платежам.

В результате размер лесных участков, предоставленных для реализации указанного ПИП, не только сохранился, но и увеличился на 487 тыс. кубометров расчетной лесосеки, причем при сокращении объемов выпускаемой продукции. По оценке специалистов, во внесении изменений в проект по закону должны были отказать и в 2017 году. Сделано этого не было — почему? Ответа нет до сих пор.

Примечательно, что в 2009 году при расчетной лесосеке 2,1 млн. кубометров в год платежи с учетом льготы составляли 27,075 млн рублей в год, а в 2017 году при объеме 2,4 млн кубометров с учетом той же льготы составляют всего 11,403 млн рублей в год, хотя ставка платы за единицу лесных ресурсов с 2009 по 2017 выросла в несколько раз.

В июле 2021 года правительство Хабаровского края инициировало завершение проекта. Но как можно признать его завершенным, если в соответствии с распоряжением того же органа утвержден график, предусматривающий этапы со сроком реализации в 2022 году, в частности, выход на проектную мощность производства пиломатериалов и топливных гранул. Кроме того, по графику в 2020 году не был обеспечен выход на проектную мощность производство 300 тыс. кубометров шпона. А ведь невыполнение таких обязательств является основанием для досрочного расторжения договоров аренды участков лесного фонда.

Ладно бы если выход на проектную мощность по всем трем позициям (шпон, пиломатериал и пеллеты) был достигнут в 2020–2021 годах. Но ведь статистические данные, в том числе и за девять месяцев текущего года, говорят об ином.

Остается только предположить, что «РФП-групп» имеет свой административный ресурс. Однако в условиях, когда в отрасли ходят настойчивые слухи о продаже бизнеса компании японским инвесторам, такое положение не может не вызывать тревогу.

Автор — председатель правления НКО «Граждане России — за закон!» (ГРОЗА), председатель совета Общественной комиссии по борьбе с коррупцией

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