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Путин обсудил с Совбезом вопросы работы РФ в международных структурах

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Президент России Владимир Путин 19 ноября на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил вопросы российской работы в рамках ООН и других международных структур.

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«Мы активно работаем на различных международных площадках, в различных международных организациях, прежде всего, конечно, в Организации Объединенных Наций, в региональных структурах», — сказал он.

В этой связи российский лидер также затронул тему борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, работа в этом направлении требует объединения усилий международного сообщества. Поэтому, по его словам, очень важно, как именно строится эта работа по самым разным направлениям.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее, 18 ноября, президент России заявил, что пандемия коронавируса не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, и для борьбы с COVID-19 страны должны объединить усилия. Он подчеркнул, что отгородиться от угроз пандемии в отдельно взятой стране не удастся.

Ранее, в июле, Путин заявил, что с трудом понимает иностранных коллег, которые делят пандемию коронавируса на «свою» и «чужую». Он выразил мнение, что бороться с COVID-19 поодиночке нельзя.

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