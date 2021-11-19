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В Кремле назвали неприемлемым проект резолюции США о непризнании выборов в России

Песков назвал идею конгрессменов США о непризнании выборов в России неприемлемой
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В Кремле считают неприемлемой инициативу конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ, в случае если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного с той стороны океана больше прийти не может, и каждый раз мы ошибаемся — приходит. Это прекрасная демонстрация не только России, но и всем странам мира, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран», — сообщил журналистам Песков.

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Он назвал неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. В Кремле считают данные действия вмешательством во внутренние дела России, пишет «Газета.Ru».

«Только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Конгрессмены США Стивен Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса Соединенных Штатов проект резолюции с призывом не считать российского лидера Владимира Путина президентом, если он будет занимать свой пост после 7 мая 2024 года.

Отмечается, что резолюции палаты представителей и сената не имеют юридической силы и носят лишь рекомендательный характер. Исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

19 ноября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в 2024 году в России носит абсурдный характер.

В тот же день политолог Марат Баширов в разговоре с «Известиями» заявил, что два русофобски настроенных, по его мнению, конгрессмена внесли резолюцию с целью пиара. Эксперт отметил, что подобные инициативы в США появляются часто, носят «шоуменский характер» и не имеют отношения к реальной политике.

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