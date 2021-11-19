Ленинградский проспект благоустроят в Нижнем Тагиле за 224 млн рублей

В Нижнем Тагиле объявлен конкурс по поиску подрядчика для благоустройства нечетной стороны проспекта Ленинградского. Начальная стоимость контракта составляет 224 млн рублей.

Согласно проекту, работы должны пройти в три этапа с 2022 по 2025 год. Благоустройство состоится на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари. Рабочие обновят покрытие тротуаров, установят наружное освещение, обустроят велодорожки и парковки. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Кроме того, потребуется установить четыре скульптуры, скамейки и урны, а также остановочные павильоны. Территорию озеленят кустарниками и 111 деревьями. Проспект сделают доступным для инвалидов и маломобильных граждан.

Начало благоустройства запланировано на 15 апреля 2022 года.