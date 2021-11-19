Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Следствие попросило арестовать министра культуры Крыма по делу о взятке
Мир
Четыре польских солдата пострадали за сутки в стычках с мигрантами
Политика
В Совфеде предложили ужесточить наказание для сотрудников ФСИН и МВД за пытки
Общество
Бальбек назвал супом из топора слова Климкина о новой стратегии по Донбассу
Мир
Вывозной рейс в Ирак убрали из расписания аэропорта Минска
Общество
Путин подписал закон о зачислении в бюджет ПФР средств коррупционеров
Мир
Санду заявила о дальнейшем участии в «Крымской платформе»
Мир
В Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса
Происшествия
При пожаре в квартире Хлебниковой пострадал еще один человек
Армия
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря

Ленинградский проспект благоустроят в Нижнем Тагиле за 224 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Тагиле объявлен конкурс по поиску подрядчика для благоустройства нечетной стороны проспекта Ленинградского. Начальная стоимость контракта составляет 224 млн рублей.

Согласно проекту, работы должны пройти в три этапа с 2022 по 2025 год. Благоустройство состоится на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари. Рабочие обновят покрытие тротуаров, установят наружное освещение, обустроят велодорожки и парковки. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Кроме того, потребуется установить четыре скульптуры, скамейки и урны, а также остановочные павильоны. Территорию озеленят кустарниками и 111 деревьями. Проспект сделают доступным для инвалидов и маломобильных граждан.

Начало благоустройства запланировано на 15 апреля 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021