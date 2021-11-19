Жителей Челябинской области предупредили о метелях и потеплении

В ближайшие выходные в Челябинской области ожидается потепление. При этом в ряде районов пройдут метели.

Согласно прогнозам, до конца дня 19 ноября температура воздуха местами поднимется до 0 градусов. В выходные ожидается слабый мороз или оттепель. Об этом пишет kursdela.biz.

По данным ГИБДД, местами на территории горнозаводской зоны возможны метели и сильный снег. Из-за неблагоприятных погодных условий вероятно временное ограничение движения грузовиков и рейсовых автобусов на трассе М-5 «Урал».

Водителей просят быть осторожными во время движения и учитывать погодные условия при поездках.

Ранее о непогоде предупредили жителей Иркутской области. В выходные в регионе похолодает до -35 градусов. Местами ветер усилится до 18 м/с, ожидаются метели.