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Четыре польских солдата пострадали за сутки в стычках с мигрантами

Четыре польских солдата пострадали за сутки в стычках с мигрантами на границе
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Четыре польских солдата пострадали за сутки в результате стычек с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

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«Четыре солдата пострадали. У них мелкие травмы в результате попадания камней»,— цитирует ее Polsatnews.

По словам Михальской, первая группа мигрантов пыталась перейти польско-белорусскую границу в Дубиче-Церкевне. Сначала это было 100 человек, потом еще больше мигрантов якобы привезли белорусские грузовики. В результате в районе собралось около 500 человек.

Вторая, более крупная попытка форсирования польско-белорусской границы произошла на участке, охраняемом офицерами погранпоста в Мельнике. Группе из 50 человек удалось пересечь границу вглубь на несколько метров, однако пограничники вернули их.

При этом в Белоруссии заявили, что 65 человек пострадали в результате применения спецсредств польскими силовиками против мигрантов. Среди потерпевших — двое граждан Белоруссии, один россиянин, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних.

Также в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого Варшава готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик.

18 ноября Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия Варшавы.

По сообщениям польских спецслужб, 17 ноября силовики пресекли новую попытку штурма границы со стороны Белоруссии, которая сопровождалась использованием лазеров и петард. За день до этого в белорусском Генеральном штабе ВС сообщили, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне. Позднее белорусская сторона разместила их в логистическом центре.

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