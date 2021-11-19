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Президент РАСПП перечислил альтернативные способы доставки сырья из КНР в Россию

Президент РАСПП Манкевич перечислил альтернативные способы доставки сырья из КНР в Россию
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Потенциально решить проблему с поставками, в том числе лимонной кислоты из Китая, необходимой для производства безалкогольных напитков в России, могут железнодорожные маршруты доставки, в том числе через Транссибирскую магистраль и Казахстан. Об этом заявил «Известиям» президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в пятницу, 19 ноября.

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Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на российских производителей продуктов и газированных и других безалкогольных напитков писали, что компании не могут ввезти в Россию лимонную кислоту и прочие ингредиенты из КНР, а запасы могут закончиться в преддверии Нового года. «Союзнапитки» рассказали, что сырье уже прибыло в порт Восточный в Приморском крае, но не может попасть на заводы в ожидании выгрузки. Там рассказали, что длительный рaзрыв логистическoй цепочки мoжет негативно пoвлиять на весь цикл, а сoкращение выпуска нaпитков — поспособствовать рoсту цен. Отмечалось, что количество заказов со стороны импортеров в России кратно увеличилось, так как при планировании заказов год назад, скорее всего, не учитывалось, что рынки будут расти быстро.

«В ситуации с лимонной кислотой мы получили идеальный шторм: энергокризис наложился на рост заказов «про запас» со стороны глобальных корпораций, к этому добавился логистический кризис, перегрузка основных портов и нехватка контейнеров», — заявил Манкевич.

В долгосрочной перспективе, по его словам, решать эту проблему нужно, развивая собственную химическую промышленность. Эксперт напомнил, что в России до 2017 года было свое производство лимонной кислоты, а Советский Союз «полностью обеспечивал свои потребности» в этом сырье. Сейчас же российская химическая промышленность не обеспечивает базовых потребностей экономики: лимонная кислота, глутамат натрия, все пищевые добавки завозит из Китая.

В краткосрочной перспективе вопрос может решиться только посредством роста цен: новые логистические каналы и контейнеры будут найдены, только если будет перебита цена по другим предложениям, заключил Манкевич.

В октябре стало известно, что на Дальнем Востоке возникли трудности с доставкой грузов из-за загрузки портов Владивостока. Задержки с отправкой в Петропавловск-Камчатский достигали трех месяцев. Аналогичная ситуация наблюдалась на Чукотке, Сахалине и в Магадане.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявлял об ухудшении ситуации с перебоями в глобальной логистике и призвал применить правило так называемого фаст-трека. Речь идет о быстром обслуживании грузов для каботажных перевозок внутри страны. Для владельцев портов это не очень выгодно, но важно для жизнеобеспечения регионов с безальтернативной доставкой.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин взял на контроль проблему доставки грузов. Там назвали проблему «постковидным проявлением мировой экономики», подчеркнув, что по линии правительства меры тоже принимаются. В пресс-службе вице-премьера — полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева заверяли, что Приморский край до конца ноября выйдет на норму по накоплению грузов.

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