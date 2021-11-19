Друг Рашкина заявил об отсутствии планов на охоту у компании

Приятели депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина не собирались участвовать в охоте. Как рассказал один из них, Владимир Матросов, такие планы были только у самого парламентария.

В компании отдыхающих никто, кроме Рашкина, не имел при себе оружия. Остальные собирались лишь поучаствовать в рыбалке.

«Никто не собирался охотиться, я так понимаю, кроме него. Мы приехали на рыбалку и отдыхали. <...> Оружия, получается, кроме как у него, ни у кого с собой не было», — рассказал приятель депутата в беседе с РЕН ТВ.

Он также прокомментировал заявление Рашкина о том, что он «стал жертвой стечения обстоятельств», так как думал, что все необходимые для охоты документы были собраны. Матросов указал на то, что политик никогда не заботился о наличии соответствующего разрешения.

«Все необходимые документы всегда были у меня. Он никогда не заботился о документах», — отметил он.

Как уточнил мужчина, он не помнит, выпивал ли с ним Рашкин, так как сам к моменту прибытия приятеля был уже в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Мы выпивали, выпивали крепко. Он опоздал, к назначенному времени не приехал. Потом долго разговаривал по телефону. Когда он уже зашел, я был неадекватный. Я реально не помню. До утра я больше ничего не помню, пока не разбудили правоохранители», — добавил Матросов.

Днем ранее Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Депутат заявил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Изначально депутат утверждал, что тушу он якобы нашел во время прогулки вместе с товарищем.

Адвокат Алексей Мельников указал на то, что Рашкин в ходе дачи показаний несколько раз лгал и менял показания. Депутат, в свою очередь, в беседе с «Известиями» объяснил свою ложь растерянностью и состоянием «после болезни».

Он также заявил о намерении купить лося и выпустить его там, где он застрелил животное.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Возбуждено дело о незаконной охоте.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в нижнюю палату парламента России.