В Совфеде предложили ужесточить наказание для сотрудников ФСИН и МВД за пытки

В России разработали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пытки и жестокое обращение для сотрудников правоохранительных органов и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 10 лет. Об этом в пятницу рассказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

«Мы будем предлагать вносить в Уголовный кодекс РФ установление уголовной ответственности за применение пыток и жестокого обращения для сотрудников правоохранительных органов и системы ФСИН. <…> Предлагается срок наказания до 10 лет лишения свободы в зависимости от тяжести увечий и так далее», — рассказала Нарусова ТАСС.

Она отметила, что пытки, совершаемые сотрудниками полиции и ФСИН, будут считаться отягчающим обстоятельством.

Нарусова уточнила, что законопроект будет обсуждаться 22 ноября. К осуждению приглашен глава ФСИН Александр Калашников, представители Генпрокуратуры РФ и Минюста России, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Нарусова отметила, что после обнародования фактов о пытках в колониях молчать о сложившейся ситуации невозможно. Она отметила закрытость системы ФСИН и СИЗО.

«На мой взгляд, это государства в государстве, которые живут по своим законам, для которых [не имеет значение] ни Конституция РФ, где говорится, что никто в России не должен подвергаться пыткам, ни УК, где говорится, что пытки не применяются. Закон не писан ни для учреждений ФСИН, ни для СИЗО, ни для правоохранителей», — сказала Нарусова.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предположила, что рассмотрение законопроекта будет продвигаться непросто. Она высказала мнение, что силовой блок будет препятствовать его принятию

«Мы подвергаем сомнению применяемую сейчас статью о превышении полномочий. Мы считаем, что это слишком мягкая формулировка, и она не годится. Применение пыток сознательно, с определенной целью, — это, на наш взгляд, должно быть отягчающим обстоятельством», — добавила Нарусова.

10 ноября исполняющий обязанности начальника УФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин рассказал, что 18 сотрудников были уволены после сообщений в СМИ о насилии над заключенными в тюремной больнице в Саратовской области. По его словам, возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что СК РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области.

Во ФСИН «Известиям» рассказали, что директор ведомства Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата ведомства в Саратовскую область для проверки соблюдения прав осужденных и их безопасности.

6 октября ФСИН уволила начальника тюремной больницы по Саратовской области, а также трех сотрудников регионального ведомства по отрицательным мотивам. Позже о пытках в саратовской тюремной больнице заявили еще 14 осужденных.