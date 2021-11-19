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Водителей Подмосковья призвали отказаться от поездок 20 ноября из-за снегопада

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Минтранс Московской области призвал водителей отказаться от поездок на личном транспорте во время ожидающегося снегопада 20 ноября. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, от поездок на собственных автомобиля следует отказаться особенно неопытным водителям. Также он призвал не выезжать на дороги на летней резине.

«Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части», — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».

Если отложить поезду нельзя, Минтранс рекомендовал водителям быть особенно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, не устраивать обгоны и воздержаться от резких маневров и подготовить автомобиль к управлению в сложных погодных условиях.

Пешеходам напомнили о необходимости переходить дорогу только по пешеходным переходам, а также носить на верхней одежде светоотражающие элементы, поскольку во время сильных осадков видимость на дорогах сильно падает, отмечает телеканал «360».

По прогнозам метеорологов, в Подмосковье в субботу, 20 ноября, пройдет один из сильнейших за последние 73 года снегопадов. Ожидается мокрый снег, дождь, ветер с порывами до 18–23 м/с и гололедица.

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