Почти 2,5 млрд рублей вложат в модернизацию водоснабжения в Воткинске

Свыше 2,48 млрд рублей планируют вложить в реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в Воткинске (Республика Удмуртия) до 2028 года. Соответствующая сумма предусмотрена инвестиционной программой МУП «Водоканал» до 2028 года.

Общий износ очистных сооружений в городе превышает 70%. В мае 2020 года Воткинск практически лишился холодного водоснабжения, когда при движении грунта из-за таяния снега разрушилась запорная арматура вблизи улицы Максима Горького. Изначально программа была рассчитана до 2023 года с суммой вложений 158 млн рублей. Исходя из реальной ситуации с сетями и оборудованием план был пересмотрен. В программе расширили список мероприятий и увеличили финансирование. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Только до конца 2021 года финансирования составит 31,5 млн рублей. В рамках подготовки к зиме на капитальный ремонт систем водоотведения и водоснабжения из бюджета Удмуртии выделено около 14 млн рублей.

На данный момент ведется работа по привлечению средств из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений канализации Воткинска. Получить финансирование можно благодаря участию города в федеральном проекте «Оздоровление Волги».