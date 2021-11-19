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Машинист пострадал в ДТП с поездом и автомобилем в Приамурье

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В Амурской области машинист пострадал в результате ДТП с участием поезда и автомобиля. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

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Авария произошла ранее в этот день на железнодорожном переезде станции Гонжа Магдагачинского района области. По предварительным данным, водитель автомобиля «Урал» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом. В результате пострадал машинист локомотива, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как пишет «КП-Благовещенск» со ссылкой на очевидцев, у пострадавшего диагностирован ушиб грудной клетки, имеются многочисленные переломы, но он находится в сознании и все чувствует.

Помощник машиниста и водитель автомобиля не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, из-за ДТП были задержаны два пассажирских поезда дальнего следования и один пригородный поезд.

По предварительной информации, были повреждены три опоры контактной сети, а также нарушен габарит пути. На месте работает оперштаб под председательством начальника дороги. В работах по ликвидации последствий ДТП задействован восстановительный поезд станции Магдагачи.

Сковородинская транспортная прокуратура и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводят проверки, пишет ТАСС.

12 ноября следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения «Газели» и поезда в Красноярском крае. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель автомобиля оказался на железнодорожных путях, а машинист поезда не успел затормозить.

В результате пять человек погибли, двое пострадали.

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