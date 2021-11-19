Санду заявила о дальнейшем участии в «Крымской платформе»

Президент Молдавии Майя Санду в пятницу, 19 ноября, заявила, что продолжит участие в форуме «Крымская платформа» из уважения к «территориальной целостности» Украины.

«Я приняла участие в заседании «Крымской платформы», так как официальная позиция нашей страны — уважение территориальной целостности Украины. Также Украина уважает территориальную целостность нашей страны. В той или иной форме мы продолжим выступать за территориальную целостность Украины, поэтому я продолжу участие в этой платформе», — сказала она в ходе пресс-конференции.

Ранее, 11 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вашингтон зафиксировал свою поддержку формата «Крымской платформы» в обновленной американо-украинской хартии о двустороннем стратегическом партнерстве.

23 августа в Киеве состоялся форум «Крымская платформа», который, согласно принятой декларации, призван стать площадкой «для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Создание платформы инициировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что участие тех или иных стран в так называемой «Крымской платформе» отразится на отношении Москвы к ним.

Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.