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Сбившая трех детей в Москве девушка обжаловала приговор

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Сбившая на автомобиле трех детей на пешеходном переходе в московском районе Солнцево Валерия Башкирова и осужденная за это на пять лет колонии-поселения обжаловала приговор. Об этом 19 ноября сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, посетивший ее в СИЗО №6 УФСИН.

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«К приговору, который вынес суд, я была примерно готова. И если бы прокурор не стал его обжаловать, то и мы бы не стали»,— привел он слова Башкировой в беседе с RT.

Кроме того, Мельников сообщил, что девушка хочет снова встретиться со священником.

Правозащитник также добавил, что Башкирова просит не отправлять ее в другой регион до рассмотрения жалобы.

Авария произошла 16 июля. Башкирова за рулем автомобиля Mazda на пешеходном переходе на улице Авиаторов наехала на троих детей. Всем им потребовалась медицинская помощь. Дети четырех и пяти лет скончались в больнице. Выжила только девятимесячная девочка. У одного из погибших мальчиков был перелом основания черепа, его доставляли в больницу санитарным вертолетом. Девочка была госпитализирована с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

15 ноября, суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

17 ноября прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор суда. Прокурор попросил назначить девушке новый приговор, который предусматривает лишение свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишением Башкировой права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

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