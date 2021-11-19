Песков прокомментировал переговоры Путина и Лукашенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал состоявшиеся в пятницу, 19 ноября, переговоры президентов России и Белорусии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которых лидеры государств обсудили кризис на белорусско-польской границе.

«Пока не найдены (пути выхода из кризиса — Ред.). Кризис же на границе Белоруссии и Польши. И сегодня оба президента выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении беженцев, мигрантов», — сообщил журналистам Песков.

Он подчеркнул, что для разрешения этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между президентом Белорусии и представителями стран Евросоюза.

Прошлый разговор президентов состоялся 16 ноября. Тогда стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.

В начале ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику. Впоследствии мигранты начали бросать палки и камни в сторону польских силовиков, те в ответ применили водометы и газ.

19 ноября глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что 65 человек пострадали в результате применении спецсредств польскими силовиками против мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Это двое граждан Белоруссии, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, добавил Гора.

В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик.

В миграционном кризисе европейские страны обвинили белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.