Свыше 1 тыс. нарушений в сфере оборота оружия выявили в Орловской области

Больше 1 тыс. нарушений правил хранения, транспортировки, регистрации и использования оружия выявили в Орловской области в 2021 году. Плановые проверки продолжатся до конца декабря.

По данным Росгвардии, с начала года составлено около 400 административных протоколов в связи с нарушением установленных сроков регистрации и перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия. Еще свыше 600 протоколов составлено в связи с нарушением правил хранения оружия и патронов к нему. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

До конца года сотрудники правоохранительных органов продолжат плановые проверки соблюдения законодательства в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной и детективной деятельности.

В октябре в Московской области пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке оружия, а также изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Полицейские задокументировали факты продажи переделанных кустарным способом пистолета и пистолета-пулемета с комплектом боеприпасов.