Сервис по выдаче справок из центра занятости запустили в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области запустили «умный» сервис по выдаче всех положенных справок из центра занятости в течение одного дня. Сервис перепроверяет документы, определяет, состоит ли гражданин на учете в учреждении, а затем предлагает получить необходимые документы.

Глава регионального министерства госуправления, ИТ и связи Максим Рымар пояснил, что при подаче онлайн-заявлений ресурс автоматически будет определять, был ли заявитель зарегистрирован в качестве безработного. В зависимости от этого он будет предлагать три или семь положенных справок.

«Подмосковье сегодня» уточняет, что статус заявителя определяется по СНИЛС. Ранее для получения подобной информации требовалось личное обращение в центр занятости.

Сервис находится в разделе «Соцподдержка».