Слежку с помощью скрытых камер в Роттердаме признали незаконной

Шпионские методы властей Роттердама признали незаконными. Управление по защите данных осудило действия мэрии города. В период пандемии в 2020 году. Было установлено две скрытых камеры. Устройства помогали выявлять нарушителей общей самоизоляции. Система использовала алгоритм выявления лиц и номеров авто, передает телеканал «Известия». Было поймано 75 нарушителей режима, они получили штрафы. Теперь наблюдение признали вторжением в личную жизнь. Штраф может грозить уже властям муниципалитета.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.