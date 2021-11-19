Водителей Рязанской области предупредили об ухудшении погоды

ГИБДД Рязанской области выступило с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий. Водителей просят соблюдать осторожность.

По данным ведомства, на регион надвигаются снегопады. Кроме того, Госавтоинспекция обращает внимание на прогнозируемые перепады атмосферного давления, из-за которых водители могут испытывать недомогание. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Автомобилистов просят незамедлительно останавливать транспортное средство при плохом самочувствии, пользоваться услугами общественного транспорта или при необходимости вызывать врача. Кроме того, водителям следует учитывать погодные условия, использовать противотуманные фонари при плохой видимости, снижать скорость и избегать резких маневров.

Ранее об ухудшении погодных условий МЧС предупредило жителей Тверской области. Из-за колебаний температуры и мокрого снега на дорогах появилась гололедица.