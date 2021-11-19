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Экстренное предупреждение из-за циклона действует в Приморье

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В Приморском крае в период с 22 по 23 ноября объявлено экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений. Циклон принесет в регион дождь, снег, мокрый снег и сильный ветер.

Непогода начнет накрывать край в ночь на понедельник. На юге Приморья и восточном побережье утром и днем ожидаются сильные осадки, до 55 м. А в ночь на вторник сильные осадки накроют восточное побережье и сдвинутся к северному Приморью.

Возможно налипание снега на проводах и деревьях, снежные накаты и гололедица. В континентальном Приморье будет дуть ветер со скоростью 22 м/с, а в прибрежной зоне — до 25 м/с. Не исключен подъем уровня воды.

Спасатели рекомендуют жителям по возможности отказаться от выезда и выхода за пределы населенных пунктов, не бросать автомобили на обочинах дорог и не мешать работе снегоуборочной техники, пишет Vostokmedia.

Ранее сообщалось, что в ЕАО также объявлено штормовое предупреждение в период с 22 по 23 ноября. Прогнозируется очень сильный снег и усиление ветра до 30 м/с.

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