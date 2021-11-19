Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе в Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей <…> Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, полет длился около 10 часов. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в министерстве.

11 ноября два Ту-160 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, было отработано их прикрытие Су-30СМ белорусских ВВС. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время стратегические ракетоносцы преодолели более 3 тыс. км.

26 октября два дальних бомбардировщика Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-27 совершили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Полет самолетов ВКС РФ продолжался пять часов.

До этого, 17 октября, истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Японского моря бомбардировщик B-1B Военно-воздушных сил США, не допустив нарушения границы.