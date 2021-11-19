Российские студенты приняли участие в чемпионате по машинному обучению

Учащиеся школ, а также студенты технических и компьютерных специальностей с нарушениями слуха и заболеваниями опорно-двигательного аппарата из 40 городов России приняли участие в онлайн соревнованиях по машинному обучению (Live Coding Battle). Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает оргкомитет чемпионата.

Отмечается, что в соревнованиях также приняли участие представители Австралии, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Задачи для участников трехдневного очно-дистанционного чемпионата составляли специалисты по машинному обучению из Дальневосточного федерального университета. Они покрывали темы — Python, визуализация данных, pandas, SQL, предварительный анализ и статистика.

11 ноября сообщалось, что свыше 6 тыс. человек со всех регионов России приняли участие в отборочных этапах IV всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode 4.0. Самыми активными претендентами на участие в этом масштабном мероприятии стали Москва, Приморский край и Республика Татарстан.