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Фильм снимут к юбилею Якутской городской думы

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В Якутске создадут фильм к 200-летию городской думы. Смета проработана, определен источник финансирования, подготовка сценария находится на финальном этапе. Об этом сообщили представители оргкомитета по подготовке к юбилейным мероприятиям.

По словам директора национального центра аудиовизуального наследия народов республики Степана Москвитина, сформирована творческая группа по производству фильма.

Среди представителей СМИ проведут конкурс на лучшее освещение актуальных вопросов местного самоуправления, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на главу отдела государственной политики в области СМИ и печати министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Станислава Сафронова.

Также в планах оргкомитета — разработка мобильного приложения «Мой депутат», с помощью которого избиратели смогут обратиться к своему депутату. В список мероприятий включили и вопрос создания музея Якутской городской думы.

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