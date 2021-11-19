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Минцифры допустило ограничение проверки QR-кодов приложением «Госуслуг»

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В связи с появлением сайтов, которые генерирует фейковые QR-коды об иммунитете к коронавирусу, в Минцифры рассматривают возможность введения проверки QR-кодов только из приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус». Об этом 18 ноября журналистам рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

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«Скорее всего, с учетом того что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели», — заявил Шадаев в координационном центре правительства.

Шадаев также указал на «целый набор мер» на случай, если на федеральном уровне будет принято решение о введении QR-кодов. Их реализация не потребует дополнительных мощностей, пишет сайт «Газета.Ru».

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил эффективность применения QR-кодов в борьбе с COVID-19. Система показала «высокую эффективность для сдерживания заболеваемости», уточнил министр.

12 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах.

Один из них — «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Второй — «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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