Мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе в Подмосковье
Следователи города Домодедово Московской области устанавливают обстоятельства смерти мужчины в одном из фитнес-клубов. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.
По данным следствия, 18 ноября мужчина в фитнес-клубе снизил темп бега на дорожке, а после внезапно упал на ленту бегового тренажера.
Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причины смерти.
Также был проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее, в августе, бывший депутат Госдумы, председатель «Общероссийского движения поддержки флота» Михаил Ненашев скончался в одном из фитнес-клубов в Москве. 60-летнему экс-парламентарию стало плохо во время тренировки. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. Ненашев был депутатом Госдумы V созыва, являлся капитаном I ранга запаса.