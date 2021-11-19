Транспортный коллапс спровоцировали ледяные дороги в Приамурье

В Архаринском районе Амурской области на федеральной трассе образовалась очередь из грузовиков, которые не могут преодолеть подъем из-за гололедицы. Фуры собрались на обочине трассы. Об этом сообщила Амурской службе новостей свидетельница происходящего.

Агентство напоминает, что накануне, 18 ноября, подобная ситуация наблюдалась на перевале около Свободного. Там образовалась вереница грузовиков и автобусов, пытающихся проехать по занесенной снегом дороге.

Тем временем, региональное министерство транспорта сообщило, что дороги от снега расчищают более 130 единиц спецтехники.