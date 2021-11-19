Ледяную горку высотой 5 м установят в центре Красноярска

В Центральном районе Красноярска появится ледовый городок в стиле сказок и мультфильмов. Там же установят ледяную горку высотой 5 м.

Выбор тематики обусловлен тем, что в 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В сквере установят фигуры и построят ледяной лабиринт, который украсят панно по мотивам мультфильма о Винни-Пухе. Рядом с фотозоной «Трон» появятся герои мультфильма «Вовка в тридевятом царстве». Также в сквере можно будет увидеть ледяную скульптуру Матрешки и композицию «Баба Яга в ступе».

Завершить монтаж ледяного городка планируют до 23 декабря.