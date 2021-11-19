Пульмонолог назвал способ определить состояние легких при COVID-19

О наличии поражения легких говорят низкое содержание кислорода в крови, кашель и одышка. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

«Нужно определить насыщение крови кислородом. Видно, что, допустим, вместо положенных 98% сатурация у человека 80%, а то еще и ниже, значит, понятно, что идет нарушение оксигенации организма. Это явный признак гипоксии организма», — приводит агентство Ura.ru слова Пурясева.

Он добавил, что среди других симптомов коронавируса — одышка и кашель. Они свидетельствуют о воспалении бронхов.

Также выявить поражение легких можно с помощью метода внешнего дыхания, сообщил врач.

«Это достаточно простая процедура. Она определяет скорость вдоха, выдоха, объем насыщения, объем легких. Это всё без компьютерной томографии можно определить», — заключил Пурясев.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 37 156 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев выявили в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714) и Московской области (1777).

Накануне Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Так, новая версия содержит разъяснения по методам насыщения организма пациента кислородом (оксигенации).

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.