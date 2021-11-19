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Саакашвили попросил США о помощи

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Экс-президент Грузии, который сейчас находится под арестом, обратился за помощью к Соединенным Штатам. Об этом 19 ноября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на записку политика.

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«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», — сказано в публикуемой записке Саакашвили.

Отмечается, что записки, написанные от руки, были переданы через адвокатов Саакашвили. Политик также написал, что подвергся избиениям и его протащили по асфальту под насмешки других заключенных. Кроме того, бывший грузинский лидер указал, что ему отказали в переводе в гражданскую больницу и не дали присутствовать на суде.

17 ноября врач тюремной больницы Сандро Матешвили сообщал, что продолжающий голодовку Саакашвили начал принимать медикаменты и результаты его анализов улучшились. Он добавил, что состояние здоровья Саакашвили стабильное — пульс, давление, сатурация и глюкоза в норме.

Ранее, 9 ноября, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией и призывают грузинское правительство немедленно убедиться, что нужды в контексте физического и ментального здоровья находящегося в тюрьме бывшего президента страны удовлетворены.

7 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку. На следующий день его насильно вывезли из тюрьмы в больницу. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси, после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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