День открытых дверей пройдет в культурных центрах и библиотеках Москвы

20 ноября с 10:00 до 20:00 в культурных учреждениях Москвы пройдет акция «Единый день открытых дверей». Ее проведут 163 библиотеки и 82 культурных центра. Москвичи смогут узнать о книжных новинках, побывать на концертах и лекциях, а также посмотреть спектакли. Об этом 19 ноября сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Все мероприятия проводятся бесплатно с соблюдением действующих санитарных мер. Посетить их можно по предварительной регистрации. Участникам необходимо носить маски и держать социальную дистанцию.

«Программу подготовили 245 библиотек и культурных центров. В каждом районе москвичи смогут посетить специальные мероприятия. Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое. День открытых дверей проводится с 2017 года. Это помогает горожанам узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей», — приводит слова Сергуниной портал mos.ru.

Так, в Доме культуры «Нагатино» у желающих будет возможность узнать, как создают современные веб-комиксы. В 11:00 здесь начнется мастер-класс «Мой комикс-портрет». Его проведет художник-дизайнер Ольга Быстрова.

Культурный центр «Внуково», в свою очередь, предлагает участникам научиться основам конструирования и робототехники. Также на его площадке пройдет мастер-класс под названием «Погружение в 3D».

Между тем любителей спорта ждут в культурном центре «Марьина Роща» на занятии для взрослых по тхэквондо. Тренер международного класса Олесь Жуков расскажет об этом виде боевого искусства и продемонстрирует несколько базовых приемов.

Насыщенную программу для своих посетителей подготовили также московские библиотеки. Они приглашают на литературные квесты и конкурсы, мастер-классы, творческие встречи и лекции. Библиотеке № 11, к примеру, проведет мастер-класс «Я — актер». Участники познакомятся с базовыми приемами исполнительского мастерства и узнают, как не теряться во время выступления. А в библиотеке № 69 пройдет мастер-класс по спидкубингу — сборке на скорость кубика Рубика.

Поучаствовать в состязании чтецов можно будет в библиотеке № 94. Для любителей поэзии здесь организуют литературный чемпионат «Душа поэта». Участникам предложат прочитать и обсудить с присутствующими свое любимое стихотворение любого автора.

Расписание «Единого дня открытых дверей» можно найти на официальном сайте ГБУК «Мосразвитие».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.