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Морозы в -35 градусов надвигаются на Иркутскую область

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В Иркутской области в ближайшие выходные дни, 20 и 21 ноября, ожидаются морозы ниже –35 градусов в ночные часы. Днем столбики термометров будут показывать от –8 до –24 градусов. Местами возможен снег. Такой прогноз дал Иркутский гидрометцентр.

ИА IrkutskMedia уточняет, что в субботу пройдет местами небольшой снег, в центральных, северо-западных, южных районах возможен ветер с порывами до 18 м/с и метель. Температура ночью опустится до –19 градусов, при прояснении до –29 градусов. Днем будет до –13, при облачной погоде до –22 градусов.

В воскресенье похолодает еще сильнее. Ночью столбики термометров покажут –25 градусов, при прояснении до –35, а днем температура местами будет –19…–24 градуса. Порывы ветра в ночные часы до 17 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что этой зимой погода на территории европейской части России будет постоянно меняться. Температура будет около и выше нормы. Но это не такая супертеплая зима, как была в 2019–2020 годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой –20...–25 градусов, сказал специалист.

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