Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса
Происшествия
При пожаре в квартире Хлебниковой пострадал еще один человек
Армия
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря
Общество
Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума
Мир
В НАТО допустили перемещение ядерного оружия США в Восточную Европу
Экономика
Производители газировки столкнулись с проблемами при поставках сырья из КНР
Общество
Ракова заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Мир
Саакашвили попросил США о помощи
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Мир
Пашинян обвинил Баку в попытках сорвать договоренности о прекращении огня

Почти 70% россиян пожаловались на финансовые трудности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На наличие финансовых сложностей указали 69% опрошенных россиян, при этом каждый четвертый (24%) выразил надежду на улучшение материального положения. Об этом говорят данные опроса Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ, передает РБК.

Найти доход: власти пересчитают показатели благосостояния граждан
Как изменится статистика по заработкам, расходам и сбережениям населения за 2018-2020 годы

Согласно результатам исследования, чаще всего о проблемах с деньгами заявляют люди старшего возраста (51–65 лет) и жители сел. При этом полученные показатели существенно не отличаются от прошлогодних, когда о материальных трудностях сообщили 66% граждан.

Также выяснилось, что доля россиян, которые надеются на улучшений финансовой ситуации, с прошлого года выросла с 10% до 24 %. Об ожидаемом ухудшении материального положения заявили 21 % опрошенных. В неизменности финансовой ситуации уверенность выразили 44 % россиян.

Как считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, возросший оптимизм обусловлен тем, что граждане стали адаптироваться к условиям пандемии. Помимо этого, такой эффект может быть связан с дефицитом кадров и оттоком мигрантов, что увеличило возможности для трудоустройства.

20 октября «Известия» ознакомились с исследованием качества жизни граждан, проведенного компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», и выяснили, что 47% граждан было бы достаточно 40–70 тыс. рублей в месяц на собственные финансовые потребности и даже для формирования накоплений.

Ранее, 16 октября, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что комитеты Госдумы совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью россиян.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021