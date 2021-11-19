Почти 70% россиян пожаловались на финансовые трудности

На наличие финансовых сложностей указали 69% опрошенных россиян, при этом каждый четвертый (24%) выразил надежду на улучшение материального положения. Об этом говорят данные опроса Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ, передает РБК.

Согласно результатам исследования, чаще всего о проблемах с деньгами заявляют люди старшего возраста (51–65 лет) и жители сел. При этом полученные показатели существенно не отличаются от прошлогодних, когда о материальных трудностях сообщили 66% граждан.

Также выяснилось, что доля россиян, которые надеются на улучшений финансовой ситуации, с прошлого года выросла с 10% до 24 %. Об ожидаемом ухудшении материального положения заявили 21 % опрошенных. В неизменности финансовой ситуации уверенность выразили 44 % россиян.

Как считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, возросший оптимизм обусловлен тем, что граждане стали адаптироваться к условиям пандемии. Помимо этого, такой эффект может быть связан с дефицитом кадров и оттоком мигрантов, что увеличило возможности для трудоустройства.

20 октября «Известия» ознакомились с исследованием качества жизни граждан, проведенного компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», и выяснили, что 47% граждан было бы достаточно 40–70 тыс. рублей в месяц на собственные финансовые потребности и даже для формирования накоплений.

Ранее, 16 октября, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что комитеты Госдумы совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью россиян.