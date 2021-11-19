Шесть направлений малой авиации откроют до 2022 года на Сахалине

На Сахалине продолжают развивать сеть маршрутов малой авиации. В настоящее время в регионе действует четыре направления полетов. К концу 2021 года должны заработать еще шесть направлений. Такое поручение дал губернатор Валерий Лимаренко.

По его словам, которые приводит ИА SakhalinMedia, необходимо продолжить работу по улучшению транспортной доступности на Сахалине. Важно, чтобы жители могли свободно добираться в областной центр и перемещаться между районами. Это делает медицину и образование более доступными, расширяет возможности для развития внутреннего туризма и бизнеса.

Сейчас в Южно-Сахалинск на самолетах могут добраться жители Шахтерска, Александровска-Сахалинского и Зонального. Еще один рейс соединяет Зональное и Ноглики. До конца года в регионе должны открыть маршруты из Смирных и Поронайска в Южно-Сахалинск.

Маршруты финансируются за счет субсидий. Цена билета в один конец варьируется от 1,6 тыс. до 2,3 тыс. рублей.

Местная авиация на Сахалине начала развиваться в 2020 году. Руководство региона поручило восстановить посадочную площадку в Александровске-Сахалинском. Первым в сети стал рейс из Александровска в Южно-Сахалинск с техническими посадками в Шахтерске и Зональном.