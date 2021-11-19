Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в пятницу, 19 ноября, провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин поговорили по телефону», — указано в публикации. Темы беседы лидеров не уточняются.

Прошлый разговор президентов состоялся 16 ноября. Тогда стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.

В начале ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику. Впоследствии мигранты начали бросать палки и камни в сторону польских силовиков, те в ответ применили водометы и газ.

19 ноября стало известно, что разбитый на польско-белорусской границе лагерь беженцев опустел. В настоящее время мигрантов разместили в логистическом центре.

Глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора рассказал , что 65 человек пострадали в результате применении спецсредств польскими силовиками против мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Это двое граждан Белоруссии, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, добавил Гора.

В миграционном кризисе европейские страны обвинили белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.