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Ракова заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

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В Москве после окончания нерабочих дней заметно улучшение ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу, 19 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью на телеканале «Россия 24».

«С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций — на 45%», —уточнила она.

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По ее словам, таким образом, удалось освободить 1,4 тыс. коек.

Также она отметила, что, если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то станет возможно вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их для лечения от COVID-19.

Но при этом Ракова обратила внимание на то, что ситуация с коронавирусом в Москве может измениться в любой момент и ухудшиться, поэтому необходимо вакцинироваться и продолжать соблюдать меры безопасности.

За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека.

По числу новых случаев Москва занимает первое место в стране — 3371 человек за минувшие сутки, из них госпитализировано 924 человека, скончались 95 пациентов. На ИВЛ в Москве сейчас находятся 686 человек.

За последние 24 часа в городе выздоровели 6562 пациента, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 1 716 433.

По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в Москве прошли 5 454 619 человек, коллективный иммунитет составляет 65,5%.

Ранее 19 ноября сообщалось о том, что в ходе проведенных исследований, международная группа ученых пришла к выводу об эффективности ношения медицинских масок, мытье рук и соблюдении социальной дистанции в период пандемии коронавируса.

Всего было проведено восемь научных исследований, которые показали снижение уровня заболеваемости COVID-19 благодаря мытью рук на 53%, ношению масок — на 53% и социальному дистанцированию — на 25%, пишут в научном журнале British Medical Journal.

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