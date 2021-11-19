Туристов на Камчатке предупредили о возможном сходе лавин

Камчатский региональный противолавинный центр объявил предупреждение о лавинной опасности. Спасатели рекомендуют не посещать горные склоны в ближайшие дни.

Предупреждение действует в период с 21 по 23 ноября включительно. Самопроизвольный сход снежных масс возможен на горных территориях Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Опасность представляют Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский вулканы. Лавинную опасность объявили и на территории Кроноцкого заповедника.

В региональном управлении МЧС советуют принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни сотрудникам организаций, работающих в горах, туристам, спортсменам и охотникам. Родителям необходимо особенно следить за тем, где находятся их дети, пишет ИА KamchatkaMedia.