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В Петербурге открылся потенциальный конкурент «Теремка»

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На рынке общественного питания Москвы и Петербурга появился новый игрок — волгоградская сеть блинных «БлинБери». О планах и перспективах компании пишет 19 ноября газета «Деловой Петербург».

Как рассказал изданию директор компании в Петербурге Андрей Черкасов, по количеству ресторанов сеть может составить конкуренцию лидеру блинного рынка — сети «Теремок». Только на юге города могут открыться до 30 точек «БлинБери».

В свою очередь в «Теремке» отметили, что соперничать с самой крупной сетью блинных в России будет непросто. Франшиза насчитывает 309 заведений, 146 из которых в Петербурге и Ленинградской области. Руководитель службы маркетинга компании «Теремок» в Петербурге Елизавета Исмагилова также напомнила, что преимуществом блинной является бренд, который создавал себе имя в течение 22 лет.

«Это осложняет вход для других игроков, которые выбрали главным продуктом блины. Потому что они неизбежно столкнутся с ситуацией сравнения», — предупредила она.

Также собеседница газеты указала, что петербуржцы чаще, чем посетители общепита по стране в целом, выбирают именно блинные (30% к 20%). Поэтому, по ее словам, любому новому игроку на рынке необходимо держать высокую планку.

«Требований к своей родной кухне у потребителей больше. Угодить гостю не так-то просто. Помимо этого сложно удержать стабильное и высокое качество. Ряд наших конкурентов ушли с рынка как раз по этой причине», — добавила Исмагилова.

Так, недавно в Петербурге закрылась блинная сеть «Крутов», а пекарня «Цех 85» намерена сократить сеть блинных «Батенька» до одной точки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «ДП»: «В Петербурге у «Теремка» появился конкурент».

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