Несколько маршрутов закроют в природном парке «Вулканы Камчатки»

В природном парке «Вулканы Камчатки» не будут работать некоторые туристические маршруты. Почвы становятся особенно уязвимыми с началом сезона переменчивой погоды, заморозкой и оттепелей, пояснили ИА KamchatkaMedia в краевом министерстве туризма.

В зимний период проезд для автомобилей по некоторым маршрутам закроют, чтобы не допустить разрушения снегоходной шахмы и избежать возникновения чрезвычайных ситуаций.

По словам ведущего специалиста по связям с общественностью природного парка Татьяны Ногтиковой, в России отсутствует система сертификации автомобилей в части безопасного влияния на почвенный покров, поэтому нет оснований допускать на маршруты автомобили с определенным типом колес. Работа по восстановлению разрушенных покровов может занять годы и не гарантирует успех, сказала специалист.

Агентство уточняет, что в Южно-Камчатском природном парке до июля будут закрыты маршруты к Мутновскому вулкану, вулкану Горелый, а также от вулкана Ксудач до Мутновского вулкана. В Ключевском природном парке до середины июня закрыт маршрут «По следам недавних извержений», до середины июля закрыты маршруты «Вокруг Толбачиков» и «Высоты Камчатки». Как только сформируется устойчивый снежный покров до 50 см, маршруты станут доступны для лыжников.

Ранее сообщалось, что на горе Морозной на Камчатке этой зимой ски-пасс сделают льготным для детей и пенсионеров.