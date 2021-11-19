Друг пострадавшей в пожаре Хлебниковой рассказал о ее депрессии

Певица Марина Хлебникова, госпитализированная с многочисленными ожогами после пожара в своей квартире в Москве, страдала от депрессии. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал друг артистки актер Яков Яблочник в беседе с «Газетой.Ru».

«Она курит, у нее муж умер. Ее муж покончил жизнь самоубийством в ее квартире. Это были сложные времена. Она не сломалась, записала новый альбом, выпустила его на цифровых площадках, сняла клип в Санкт-Петербурге», — рассказал он.

При этом Яблочник подчеркнул, что у женщины нет алкогольной зависимости.

«Была депрессия очень долгая. Она потеряла мужа, любимого мужа. Они жили вместе, у него инсульт был. Двадцать лет они вместе были. Ну как так? Антон умер у нее в квартире, покончил жизнь самоубийством, и сейчас Марина», — добавил актер.

Ранее в этот день стало известно, что в крови Хлебниковой, предварительно, обнаружен алкоголь. При этом работавший с певицей продюсер Дмитрий Чижов ранее в этот день опроверг слухи о том, что у женщины есть алкогольная зависимость. Он подчеркнул, что никогда не видел артистку в состоянии опьянения.

В настоящее время женщина находится в коме с многочисленными ожогами, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пожар в квартире артистки в Москве произошел вечером 18 ноября. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна».

По некоторым данным, квартира певицы была местом проживания ее первого мужа Антона Логинова, который покончил с собой в 2018 году. За год до этого он перенес инсульт, после которого ему требовался уход. Несмотря на развод с Логиновым, Хлебникова забрала его к себе жить.

Перед самоубийством мужчина написал записку с просьбой никого не винить в его решении. После того как артистка обнаружила тело Логинова, она попала в больницу с нервным срывом.