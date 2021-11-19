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Мошенники придумали новый способ обмана москвичей

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Мошенники придумали новый способ обмана москвичей. Об этом 19 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что теперь злоумышленники сообщают якобы о взломе личного кабинета на сайте «Госуслуг» и попытках «взломщиков» оформить кредиты.

Тайное становится слитым: мошенники завладели данными о тратах граждан
Откуда у злоумышленников столь подробные сведения и как россиянам обезопасить свои счета

По данным РЕН ТВ, 18 ноября, используя такой способ, под видом сотрудников банка злоумышленники позвонили женщине и сообщили, что ее личный кабинет на сайте «Госуслуг» взломан и на ее имя пытаются взять кредит в 20 банках.

Общаясь с ней, они утверждали, что действия «мошенников» можно предотвратить, переведя средства на резервный счет. Москвичка поверила и перечислила им 200 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка.

Ранее, 16 ноября, был назван способ получения мошенниками личных данных россиян. Как сообщили в «Лаборатории Касперского», мошенники всё чаще используют схему, при которой они маскируются под инвестиционные проекты крупных банков РФ, чтобы завладеть личными данными граждан.

В компании отметили, что злоумышленники распространяют в Сети фейковые ресурсы, где предлагают получить доступ к платформе для инвестиций в акции организации.

Для этого они предлагают пользователю пройти небольшой тест, в конце которого необходимо ввести личные данные для дальнейшей связи. Получив желаемое, злоумышленники в дальнейшем продают их или используют для других мошеннических действий.

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