Штормовое предупреждение объявлено на Колыме

В Магаданской области в пятницу, 19 ноября, ожидаются метель и ветер до 22 м/с. Объявлено экстренное предупреждение.

Непогода обрушится на восток Ольского, побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского городских округов, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу ПСЦ Магаданской области.

Спасательная служба предупреждает, что из-за снегопада могут оборваться линии электропередач, возникнуть нарушения и аварии в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб.

Местных жителей просят держаться подальше от слабо укрепленных рекламных щитов, вывесок и кровельных покрытий.

Ранее сообщалось, что 22 и 23 ноября в ЕАО ожидаются неблагоприятные погодные явления. Местами пройдет очень сильный снег, метель, ветер усилится до 20 м/с, а при порывах будет достигать 30 м/с.