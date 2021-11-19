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Иммунолог рассказала о сокращении длительности постковидного синдрома

Иммунолог Ярцева отметила сокращение длительности постковидного синдрома
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Длительность постковидного синдрома сокращается, пациенты, перенесшие COVID-19, быстрее приходят в себя. Об этом 19 ноября заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«До сих пор нет единого мнения о понятии «постковидный синдром»
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«Его сейчас поменьше стало, и укоротился он немножко. В последнее время мало запросов, до этого было очень много депрессивных состояний, часто народ жаловался, что длится прямо долго, а сейчас достаточно быстрее все в себя приходят», — сказала она «Ленте.ру».

В свою очередь, доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко выразил мнение, что период постковидного синдрома мог сократиться, поскольку люди начали приспосабливаться к вирусу.

Среди основных признаков постковидного синдрома врачи назвали слабость, утомляемость, снижение работоспособности, забывчивость, а также тревожность и депрессию.

30 сентября инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что наиболее частые симптомы перенесенного COVID-19 — это выраженная слабость, спутанность сознания, отсутствие «ясности в голове», а также нарушения памяти. По его словам, подобные проявления могут сохраняться до трех месяцев, после того как человек перенес коронавирусную инфекцию.

Ранее, 29 сентября, врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, что такие признаки перенесенного коронавируса, как головные боли, слабость, ухудшение памяти, могут продлиться от одного до трех месяцев и значительно повлиять на организм. По мнению врача, вакцинация может улучшить процесс восстановления от синдрома.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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