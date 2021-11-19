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Работу переправы на Колыме продлили из-за аномального теплого ноября

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В Магаданской области переправа на реке Яне, впадающей в Охотское море, продолжает работать, несмотря на ноябрь. Это стало возможным из-за аномально теплой погоды.

Обычно переправу закрывают в середине ноября из-за сложной ледовой обстановки, и жители сел колымского Заречья остаются отрезанными от мира примерно на три недели, пишет ИА MagadanMedia.

Правда, коррективы в работу парома все же пришлось внести — переправа работает несколько часов только в дневное время, от ночных поездок пришлось отказаться.

По мнению специалистов, переправа точно доработает до декабря, а может и дольше. Когда на побережье региона придут морозы, на формирование плотного ледового поля уйдет около месяца. Таким образом, ледовую переправу откроют уже после Нового года.

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