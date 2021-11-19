В ГИБДД назвали правила безопасной езды в непогоду

Столичная Госавтоинспекция в пятницу, 19 ноября, в своем официальном Telegram-канале предупредила автомобилистов и пешеходов об ухудшении погодных условий в предстоящую субботу.

«Целое «комбо» в виде дождя, мокрого снега (его налипания) и порывов ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Водителей попросили увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость, заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах.

Пешеходам ГИБДД рекомендует ни в коем случае не спешить, переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, а на нерегулируемых переходах — только посмотрев по сторонам, убедившись в своей безопасности.

Российская Госавтоинспекция 6 августа назвала самые распространенные нарушения Правил дорожного движения (ПДД), которые приводят к авариям.

Так, наиболее частыми нарушениями ПДД в России являются проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, сильное превышение скорости, а также вождение в нетрезвом виде.