Минцифры допустило ограничение проверки QR-кодов приложением «Госуслуг»

Минцифры может ограничить проверку QR-кодов приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус». Об этом журналистам сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в координационном центре правительства на мероприятии, посвященном старту заявочной кампании по выбору города — организатора «Игр будущего 2023».

Он пояснил, что это связано с появлением большого количества фишинговых сайтов, которые генерируют фейковые QR-коды.

«Скорее всего, с учетом того что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели», — подчеркнул Шадаев.

Ранее, 17 ноября, в Госдуме заявили о необходимости проверки QR-кодов у представителей министерств. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к аппарату нижней палаты парламента с просьбой принять решение для пропускной системы о допуске в здание Думы представителей правительства только с QR-кодами.

При этом он добавил, что, в случае если у официального представителя правительства, выступающего в качестве докладчика от кабинета министров по законопроекту, не будет QR-кода, его не пустят в зал заседаний и правительству будет предложено отправить в палату другого представителя.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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