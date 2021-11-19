Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В крови пострадавшей при пожаре Хлебниковой обнаружили алкоголь
Мир
В Белоруссии признали 65 беженцев потерпевшими из-за действий силовиков Польши
Политика
Между вице-премьерами в России распределили дополнительные обязанности
Мир
В Армении заявили о гибели шести военных в ходе боев с Азербайджаном
Общество
Политолог заявила об угрозе для КПРФ из-за инцидента с охотой Рашкина
Наука
Физики в США создали камеру с высокими возможностями
Экономика
Экоипотека позволит привлечь в строительство жилья в России более 2 трлн рублей
Мир
Климкин призвал Киев изменить стратегию ради сохранения Донбасса
Общество
Заболеваемость COVID-19 в Москве упала на 50% после нерабочих дней
Происшествия
Певица Хлебникова остается на ИВЛ после пожара
Сюжет:

Минцифры допустило ограничение проверки QR-кодов приложением «Госуслуг»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минцифры может ограничить проверку QR-кодов приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус». Об этом журналистам сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в координационном центре правительства на мероприятии, посвященном старту заявочной кампании по выбору города — организатора «Игр будущего 2023».

Он пояснил, что это связано с появлением большого количества фишинговых сайтов, которые генерируют фейковые QR-коды.

На всякий — сличай: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фото
Как власти планируют бороться с очередями в общественных местах

«Скорее всего, с учетом того что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели», — подчеркнул Шадаев.

Ранее, 17 ноября, в Госдуме заявили о необходимости проверки QR-кодов у представителей министерств. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к аппарату нижней палаты парламента с просьбой принять решение для пропускной системы о допуске в здание Думы представителей правительства только с QR-кодами.

При этом он добавил, что, в случае если у официального представителя правительства, выступающего в качестве докладчика от кабинета министров по законопроекту, не будет QR-кода, его не пустят в зал заседаний и правительству будет предложено отправить в палату другого представителя.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021